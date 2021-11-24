破台星港跨境詐騙洗錢集團　拘19人

台灣的刑事警察局南部打擊犯罪中心等單位，近日共同破獲一個台星港跨境假投資詐騙洗錢集團。該集團把透過假投資吸金及電話欺詐獲得的贓款，以各種名義匯至大陸、香港、新加坡等地。警方在台南破獲匯款及作業的詐騙水房，扣查147萬餘元新台幣（約41萬港元），並拘捕19名疑犯。

打擊犯罪中心表示，當局會同台南、新北、桃園等地警方，破獲這個以51歲鄭姓男子為首的跨境假投資詐騙水房。該集團協助上游的電信詐騙及假投資吸金詐騙集團得手後，將錢以顧問費、二手跑車買賣等不實名義，匯到本地及大陸、香港、新加坡等地的特定金融帳戶，從中牟取不法利益。

警方搜證後，鎖定該集團進行洗錢的公寓樓房，一舉攻堅扣查大筆現金、手機、流水帳筆記、台灣的銀行存摺、公司登記資料、公司工商憑證、公司大小印、大陸銀行存摺、銀聯卡及U盾等證物。報請檢察官指揮偵辦後，當局發動多波同步搜索和拘捕行動，並凍結境外1,000萬元新台幣（約280萬港元）涉案贓款。警方盤問疑犯後依涉嫌欺詐、洗錢等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

駐台記者郭良傑報道