連續4天狂喝可樂冰紅茶　女子患急性胰腺炎險死

陳女士仍在溫州市中西醫結合醫院（圖）的普通病房留醫。

浙江溫州市一名31歲陳姓女子，近日因連續4天每天喝10多瓶可樂、冰紅茶等飲品，又不喝清水，結果把自己「喝進」深切治療部（ICU），且一度命危，幸經醫生搶救後，才挽回一命。

溫州市中西醫結合醫院ICU負責人、副主任醫師陳勢周三（24日）接受內地傳媒採訪時透露，陳女士10多天前因惡心嘔吐、神志不清，被送到醫院搶救；醫生檢查後發現，其血糖高達56.5mmol/L，血澱粉酶大於1,500，且CT顯示胰腺腫脹滲出，併發膽道感染，考慮重症急性胰腺炎，情況非常危急。

在ICU治療期間，陳女士的體溫一度升至41℃，心率最高180次，併發多臟器功能衰竭。及後，醫生從家屬處了解到，陳女士一年前懷孕時因血糖控制不佳，被診斷為妊娠期糖尿病，但她生完寶寶後，沒再關注血糖情況。在發病前，她總覺得口渴，一天要喝10多瓶飲料。

經一星期治療後，陳女士的病情穩定，已轉至普通病房繼續治療。醫生指出，重症急性胰腺炎病情險惡，死亡率可達20%至30%，有糖尿病基礎的患者如短期內攝入過多的高糖飲料，可能誘發胰腺炎、糖尿病酮癥酸中毒等急危症。