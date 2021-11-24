妙齡女日服百粒網紅瀉藥治便秘　結腸如鬆垮熱水袋

上海市27歲女子陳夢（化外）為了治療便秘，在朋友推薦下，半年前開始每天服食一種網紅瀉藥「小粉丸」，後因藥效開始「打折扣」，她便愈吃愈多，甚至試過1天服藥100粒。直至近日，她到上海市第十人民醫院結直腸病專科、腸道微生態診療中心求醫時，其結腸已失去正常生理功能，猶如鬆垮了的熱水袋。

院方周三（24日）向內地傳媒透露，陳夢從半年前起開始服用該款「小粉丸」，最初按照推薦劑量每天服1粒，效果驚艷，不僅「清腸」，更有減輕體重的意外驚喜。然而持續服藥一個月後，藥效開始「打折扣」，於是陳夢便不斷加大劑量，由5粒、10粒、20粒，加至驚人的100粒。惟即使用上驚人劑量，她也僅能維持艱難的排便。令她十分焦慮，甚至不敢吃東西，體重降至37公斤。

當時，陳夢正在澳洲留學，極低的體重加上愈發嚴重的便秘，令她無法繼續學業，在當地多方求治無果後，只能選擇中斷學業，返回上海接受治療。醫生檢查後發現，由於陳夢長期服用刺激性瀉藥，其腸道神經和平滑肌已不具備正常生理功能，腸內更積存3公斤糞便，最終，醫生決定採取菌群移植和腸內腸外聯合營養干預的辦法，幫助患者重建腸道健康生態。經長達8周的治療，陳夢已恢復正常的排便，體重也回升至45公斤。

醫生提醒，該些網紅瀉藥並非想像中的「高大上」，當中含瀉藥常見成分「比沙可啶」，會刺激腸壁神經，引起腸道蠕動使人產生便意；然而長時間過量用藥有可能導致腸道不再蠕動，造成腸梗阻、巨結腸等嚴重問題。