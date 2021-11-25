安老院不獲補貼陷虧損　逾200長者停電停暖

內媒周三（24日）報道，位於北京朝陽區的尚善九如園養老院，因遲遲無法申領政府補貼陷入資金問題，追債者更騷擾住客生活。逾200位長者日前聯名向政府求助，表示正面臨停電、停暖、停伙食等情況，呼籲相關部門介入。

多名長者表示近日屢次收到催繳停暖通知，文件指由於安老院不配合支付供暖費，將停止供暖。長者引述安老院員工解釋，該院開辦近3年來一直未獲民政部門證明備案，因此無法申請政府補貼及相關稅費減免。由於食堂因違建被強拆，長者最近只能靠寒酸外賣度日。

安老院負責人李劍指出，該院用地最初是由小紅門鄉政府交予北京江南投資集團有限公司，作為綠色隔離產業項目開發，惟項目層層轉租，到安老院時已經過3位業權人。上述發出催繳停暖通知的，便是其中兩間公司。

另一方面，小紅門鄉政府最初曾對安老院批出住所證明，惟當局事後表示，因綠色隔離產業政策已取消，故無法再為安老院提供合法住所證明。李劍指出，自己已為安老院賣屋、賣車注資，惟資金缺口如今已達5,000萬元人民幣（約6,098萬港元），已不知能苟延殘喘多久。

小紅門鄉政府上周五（19日）表示，已要求用地業權人不得再拉閘斷電、不得停止供水供暖等。北京江南投資集團有限公司負責人于全表示，公司將與安老院通過訴訟解決問題，並承諾會派出律師團隊，幫助住院長者維護合法權益。