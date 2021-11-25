潼關肉夾饃協會成功申請商標　被指濫訴同行牟利

潼關肉夾饃是內地著名小食，惟陝西渭南市的「潼關肉夾饃協會」卻以此名成功申請商標，並多次控告同行侵權，屢獲賠償。該協會官網周三（24日）疑被黑客入侵，顯示多個「無良協會」字樣，引起關注。

被協會控告的廣東陽江小販張先生表示，他本月初收到法院的應訴通知書，得知自己的招牌「陝西潼關肉夾饃」，因侵害協會商標權被控告。協會要求張先生不得使用相關字樣，並賠償5萬元（人民幣，下同，約6萬港元）。

另一名被控告的黑龍江齊齊哈爾小販于先生則表示，他早前選擇與協會和解，把店內所有肉夾饃產品下架以換取撤訴。于先生提到，自己被協會律師提醒有保密協議，故無法公開具體賠償金額，只透露金額未超出1.1萬元（約1.34萬港元）。

多名律師發聲質疑，「潼關肉夾饃」作為食物通用名稱，不應能註冊成為商標，否則一旦有人倣效以「蘭州拉麵」、「山西刀削麵」等名稱註冊，便會導致飲食業命名極度混亂。四川成都市仲裁委員會仲裁員陳慶國提議，相關人士可嘗試去知識產權局申請撤銷該商標。

潼關肉夾饃協會相關工作人員此前表示，以商標維權的初衷是希望所有做「潼關肉夾饃」的商戶，都能加入該協會共同發展。被問及為何要不斷控告同行時，工作人員只稱︰「這個是律師全權代理的，我們也不清楚。」