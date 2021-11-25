酵素浴養生風靡內地　專家提醒可致皮膚感染

近期內地不少網紅主播，均在直播中推薦一種名為酵素浴的養生手法，宣稱客人只需被埋在充滿熱「泥土」的浴缸中，便可達減肥、排毒甚至治病。醫學專家提醒，酵素浴功效未經證實，泥土長久不更換，更可導致客人之間交叉感染皮膚病。

北京一間酵素浴店介紹，所謂的泥土主要成分是木屑粉，另外還有中藥和酵素。進行酵素浴時，客人會穿上一次性浴袍躺進浴缸中，然後被泥土埋起來。泥土會自己發熱，溫度能達到60℃至70℃。有主播聲稱，做酵素浴10分鐘相當於運動兩小時，可以「躺着瘦」，甚至可以排毒治病。酵素浴單次收費約300元（人民幣，下同，約366港元）。

不過有行內人士指出，開一間酵素浴店幾乎沒有門檻，不需要掌握專業知識和技術。撇除場地經營費，平均只需不到1萬元（約1.2萬港元），就能開一間酵素浴店。行內人士表示，浴缸中的木屑粉購買後基本不用再更換，只需定期更換酵素等「營養素」。

對於商家宣稱的酵素浴功效，北京一間三甲醫院的醫生表示質疑。他解釋，酵素對於人體的養生作用未得科學認證，即使要產生功效，酵素原理上也應與皮膚接觸。大多數酵素浴都讓客人穿上浴袍，實際上很難有效果。反而，如果讓皮膚直接接觸久用的木屑粉，則存在皮膚疾病交叉感染的隱患。

有市場監督管理部門工作人員表示，目前酵素浴屬於新事物，缺少相應的監管準則。公開資料顯示，已有部分酵素浴經營機構，因宣傳廣告存在問題遭相關部門處罰。