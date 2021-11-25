內地昨增24宗確診　防疫人員協助偷渡累家人受罰

內地周四（25日）通報前一日新增24宗新冠肺炎確診病例，其中22宗為境外輸入，2宗本土個案全部於雲南瑞麗市集中隔離點定期核酸檢測中發現；同日新增22宗無症狀感染個案，均為境外輸入。至今內地累計98,570人確診。近日雲南河口瑤族自治縣政府發通告稱，當地一名防疫人員因早前協助越南人偷渡出境被查獲，除該工作人員外，其親屬也受懲戒。事件發引網民和輿論熱議。

據上述懲戒通告內容顯示，今年10月6日，河口縣橋頭鄉130疫情防控卡點執勤人員王寶龍，引帶1名越南人偷渡出境時被河口縣公安局民警查獲。同月22日，王某因涉嫌運送他人偷越國（邊）境被強制拘留。

經公安機關核實，王寶龍因觸犯當地防疫規定遭懲戒，包括其本人及直系親屬除原則上不予通過入團、入黨、參軍、考錄公務員、考聘事業單位工作人員、就業等，亦被取消抵邊補助、集體經濟收益分配及林業、農業等政策性優惠補貼，同時不准辦理新宅基地及申報新建住房。另王某所在的橋頭鄉簿竹箐村委會今年申請項目資金、財政獎補及各項評選資格，亦同樣被取消。

有網友質疑，王某違規受罰不應連累直系親屬。內媒周三（24日）致電河口縣邊境管理大隊查詢時，一名工作人員表示公安機關辦案是依法依規。惟內媒發現早前當地公告的懲戒規定中，偷引帶人員所在社區或其直系親屬均受其不法行為影響。河口縣疫情防控指揮部的工作人員稱，他們將回應網民關注的問題。