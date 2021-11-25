立陶宛外長指華切斷經濟往來　籲歐參與印太事務

中國大陸日前把與立陶宛的外交關係由大使級降為代辦級，抗議對方允許台灣在當地設立代表處。立陶宛外長蘭斯柏吉斯周三（24日）表示，陸方不但切斷與立陶宛企業的聯繫，更向第三國企業施壓，要求不要與立陶宛做生意。他呼籲，歐洲各國更多地參與印太地區事務，以對抗大陸的經濟脅迫。

蘭斯柏吉斯在美國華盛頓接受外媒訪問，指立陶宛與大陸的合約雖然不斷減少，但當地市場和企業將適應對方因立陶宛加強與台關係而施加的短暫經濟痛苦，立陶宛正致力減少在供應鏈對大陸的依賴。他提到，該國很多產品零件大陸都有份合作生產，甚至在大陸製造，故他們要令供應鏈更具彈性，以承受對方經濟脅迫，正致力轉向其民主夥伴合作。

蘭斯柏吉斯亦與美國高級官員討論，立陶宛如何在經濟上減少對大陸的依賴，並呼籲國際社會作出更長期的努力，幫助其他面臨相同壓力的國家。他認為，經濟脅迫不一定意味國家要脫離獨立的外交政策決定，他們仍能承受，但民主國家唯一弱點是不能互相幫助。他呼籲歐洲國家參與更多印太地區活動，在其中扮演一些角色，以增強其經濟安全。