誤墮招聘陷阱赴緬北從事詐騙　內地女陷人間地獄

近年內地嚴打電訊詐騙，令眾多犯罪團夥轉移到國外，緬甸北部逐漸成為首選之地。有不法分子巧立名目，以各種名義「招聘」內地人偷渡至緬甸從事犯罪活動。近日有被騙到緬北的內地女子哭訴在當地的生活生不如死，完成不了任務就被罰喝醋、噴辣椒水、浸豬籠等，她又表示寧願坐牢也要回國。

內地周三（24日）報道稱，日前吉林琿春市公安局刑事偵查大隊將化名為「小蟲」的女子從緬北護押回國。她表示，去年因看到「雲南邊境服裝店招聘員工」的廣告，於是飛到昆明，在「蛇頭」的帶領下偷渡到緬甸孟波。誰知抵達當地後，立即被持槍的不明身份人士控制，並沒收證件和手機，再被安排與10多人擠在一個屋，與外界完全隔絕。小蟲後來確認，所謂「高薪職業」就是從事電訊網絡詐騙工作，主要通過社交軟件冒充「高富帥」尋找女受害人，誘騙她們到虛假平台上充值「搞外匯投資」。

據警方稱，犯罪團夥給被騙到當地的人安排繁重的任務，這些人既是受害人，又被迫充當犯罪團夥成員。他們要回家就得讓家人湊錢交贖金，如果沒錢贖人，輕則受皮肉之苦，重則客死異鄉。小蟲向警員稱，「原本是想過去掙錢，結果差點有去無回，真是又後悔又害怕」。她形容在緬北的日子，就像「人間地獄」。

報道稱，今年以來各地公安機關集中發布勸返公告，主要針對偷越中緬邊境、滯留緬北從事電訊網絡詐騙等違法犯罪活動人員。