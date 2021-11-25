薄熙來岳母離世終年99歲　能否奔喪惹關注

內媒周三（24日）報道，解放軍開國中將谷景生的夫人范承秀，於周二（23日）下午5時17分在北京離世，終年99歲。谷景生夫婦育有五女，最小的谷開來是前重慶市委書記薄熙來的妻子。谷開來早年因謀殺英國商人海伍德被判死緩，薄則因受賄等罪判囚終身。目前身在囚的二人會否獲准奔喪備受關注。

范承秀於1922年出生，是宋朝思想家范仲淹的後代。她14歲參加革命，曾當八路軍、游擊隊長，進入馬列學院學習4年。她是抗戰時期太行山區著名的才女、婦救會幹部。

1957年反右運動時，范承秀在北京市委黨校為一些青年知識分子說話，被打成右派。當時谷景生正在國防部五院擔任政委和黨委書記，妻子怕連累他，提出要離婚，丈夫斷然拒絕。

薄熙來案件於2013年審結，有報道稱，范承秀於2012年曾親筆致函時任中央組織部部長李源潮及國家主席胡錦濤，求見薄熙來。據指她在信中表示：「我已是九十多歲的老人，是和他（薄熙來）生活在一起，我非常想念他，雙規依法人身還是自由的。」另范承秀又致信薄熙來，稱時刻掛念他們。