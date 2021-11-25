英續列中國為人權惡化國家　華斥干涉內政

英國外交部發表人權和民主報告的跟進聲明。

英國外交部周二（23日）發表人權和民主報告的跟進聲明，繼續把中國列為「人權狀況惡化國家」，指新疆、西藏和香港存在嚴重人權問題。中國駐英大使館周三（24日）對此表示強烈不滿，並堅決反對。

英國外交部聲明指，該部門今年7月發表2020年度人權和民主報告，是次聲明提供31個人權優先關注國家在今年1月至6月的更新評估，這些國家包括中國、俄羅斯、白羅斯、北韓、阿富汗等。有關中國方面，聲明稱香港受《中英聯合聲明》保證的權利和自由進一步受壓，香港當局以《港區國安法》限制言論自由和打壓異見人士，認為中方正持續違反《中英聯合聲明》。

聲明亦指，有進一步的可靠研究和證據顯示，中國政府在今年上半年繼續在新疆有系統地侵犯人權，英方採取一系列措施確保英國組織沒有牽涉其中，並與歐美國家制裁中方相關人士及企業。聲明又指，除了西藏出現嚴重的宗教和文化限制，中國各地的公民社會和宗教組織亦受壓，外媒及其中國員工也遭到前所未有的騷擾。

中國駐英大使館發言人回應指，《港區國安法》後香港社會暴力亂局徹底扭轉，香港民眾合法權利和自由得到更好保障；中國政府治疆政策得到各族人民衷心擁護，西藏人民生活亦不斷改善。發言人強調，新疆、西藏和香港事務純屬中國內政，不容任何外來干涉；又指英國在人權問題上絕非「優等生」，沒資格當「教師爺」，奉勸英方反省自身問題，停止對別國指手畫腳及干涉別國內政。