內地野豬為患農民遭殃　專家稱已成為社會問題

內地近日野豬成災，野豬傷人時有所聞，因非法獵捕野豬獲刑和捕野豬電網電死人的事件也屢見不鮮。有農民直言，自己害怕被捕，但「總不能眼睜睜看着辛苦種的水稻被毀」。有地方政府成立狩獵隊調控野豬數量，保護民眾財產。也有野生動物專家指出，人和野豬如何相處，已成為重要的科學和社會管理問題。

在內地中部某省山區，69歲的農民老楊從網上購買捕獸套，放在稻田周邊。他表示知道捕野豬違法，「但沒辦法」，因為他全家十畝地中3畝稻田，近年總被野豬禍害。據指，為防範野豬，農民在田地裏插稻草人、安裝喇叭、放鞭炮、夜間驅趕，甚至睡在田裏，但野豬很快便不害怕。

安徽省金寨縣梅山鎮小南京村山民邵賢宇養雞3年，今年7月，野豬多次掀開鐵絲網闖入雞棚吃飼料，還咬死、踩死數百隻雞。安徽金寨天馬國家級自然保護區管理局副局長蒲發光周日（21日）對內媒稱，為調控野豬數量，該縣自2006年已成立狩獵隊，至今開展過5次獵捕野豬行動。據調查估算，該縣約有4,000隻野豬。

內媒報道，今年5月國家林業和草原局下發通知，要求做好野豬危害防控工作，先後在河北、山西、福建、江西、廣東、陝西、遼寧、黑龍江、浙江、安徽、湖南、湖北、四川、寧夏等14個省區市，開展野豬危害防控綜合試點工作。通知又要求各地主動徵詢該局野豬防控專家組單位意見，開展狩獵人員專業技能培訓，探索獵捕結束和獵獲物處置方式等。關注野豬防控的人士稱，因獵捕野豬涉及槍枝管理，一些地方比較慎重。

國家動物博物館副館長張勁碩周日表示，國內野豬研究專家極少，對目前野豬的現狀，生態學的問題，缺乏足夠研究。他解釋，人和野生動物間要建立信任，需要一定時間和空間。像雲南省多年前在做生態補償，因此群眾對大象接納程度比較高。報道顯示，多地已制訂《陸生野生動物造成人身傷害和財產損失補償辦法》，還有一些地方正推行野生動物致害保險。