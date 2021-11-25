針對寄遞渠道違法行為　最高檢促加強安全監管

內地針對近年利用寄遞渠道販運毒品等違法犯罪大幅上升，最高人民檢察院早前向國家郵政局發出建議，提到加強對寄遞安全的監管，透過細化實名收寄、收寄驗視、過機安檢「三項制度」的操作規範，壓實寄遞企業的主體責任。

最高檢周四（25日）發新聞稿稱，隨着郵政業的迅猛發展，寄遞安全防控難度也大增，利用寄遞渠道販運毒品、買賣（運輸）槍枝彈藥爆炸物和野生動物及其製品等違法犯罪活動高發、多發。檢察機關對相關情況調研分析，並經最高檢檢察委員會審議決定，於今年10月20日向國家郵政局發出「七號檢察建議」，同時抄送交通運輸部、商務部等12個有關部門，推動強化安全監管，堵塞管理漏洞，促進寄遞行業健康持續發展。

建議共分5項，分別是樹立安全發展理念，統籌郵政業發展與安全；釐清職責範圍，加強對寄遞新業態的監管；加大監管力度，切實強化寄遞安全監管；完善監管機制，壓實寄遞企業主體責任；加強培訓宣傳，提高從業人員安全防範和應對能力。

針對行業日常監管，最高檢建議加大日常巡查、專項檢查工作力度，通過定期、不定期檢查、抽查或明查暗訪等方式，實現常態化監管。就推進實名收寄和收寄驗視制度落地落實，建議推廣驗視留痕、人臉識別、二維碼掃描、寄遞系統與身份訊息綁定等做法；同時督促寄遞企業加大物品驗視和安檢環節投入，逐步配備智能化程度高、便於攜帶的安全檢查設備和專業檢查人員。