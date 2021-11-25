美列12中企軍事最終用戶　華嚴正交涉

束珏婷批評美方出台的制裁措施，缺乏事實依據且程序不透明。

美國商務部周三（24日）宣布，將27個實體和個人列入「軍事最終用戶」（Military End User, MEU）清單，當中包括12家中國企業。中國商務部周四（25日）回應，美方隨意出台制裁措施，缺乏事實依據且程序不透明，中方對此強烈抗議，將向美方嚴正交涉。外交部同日表明，保留對美方採取必要反制措施的權利。

中國商務新聞發言人束珏婷表示，美方出台新的制裁清單，不符合兩國元首早前通話提到的共識，包括不利於中美兩國，以及全球產業鏈供應鏈安全和世界經濟復甦，她又批評美方此舉是泛化國家安全概念。

同日，中國外交部發言人趙立堅批評，美方濫用國家力量無理打壓中國企業，肆意破壞國際秩序、經貿秩序和自由貿易規則，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈。中方要求美方立即糾正錯誤，另將採取一切必要措施維護中國企業的合法權益。

被列入名單的中企包括西安航天華迅科技、杭州中科微電子、湖南國科微電子股份、新華三半導體技術(New H3C)、江蘇雲芯微電子科技、合肥微尺度物理科學國家實驗室、科大國盾量子及上海國盾量子等。美方指出該些企業和個人支持中國軍事量子計算應用，有關行為可能危害美國安全利益，遂將他們列入黑名單並由相關制裁措施限制。