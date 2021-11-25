美軍屢作涉台挑釁　陸國防部稱不妥協

中國大陸國防部周四（25日）舉行例行記者會，該部新聞發言人吳謙大校就近日外界關注的陸美局勢回應記者提問。其中，吳謙提到美方近期多次在台灣等爭議性的問題作出不少挑釁行為，他強調大陸在台灣問題上沒有任何妥協的空間，美方不應抱有任何幻想。

吳謙指出，陸美兩軍是兩國關係的重要組成部分，保持兩軍關係健康穩定發展符合兩國共同利益。但過去一段時間以來，美方多次在台灣、南海、艦機抵近偵察等方面講了不少不負責任的說話，同時作出具挑釁性的舉動，陸方對此理所當然的進行針鋒相對的堅決鬥爭。他強調，大陸對發展發展兩軍關係是有原則，就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。

針對美國海軍指中國大陸建造疑似美國艦艇的導彈標靶，又提到美軍需加緊擴建以應對大陸軍力擴張。吳謙回應，美方一些人對大陸認知出現嚴重偏差，採取錯誤的對華政策，遂長期沉浸於「受迫害妄想症」中不能自拔，捏造「中國軍事威脅」的言論，其目的無非是為自身謀求軍事領域絕對優勢。至於所謂的導彈標靶問題，他敦促美方在指摘中國之前，「先認真反省一下自己」。

此外，美國海狼級攻擊核潛艇康涅狄格號早前在南海潛航時撞山受損，吳謙表示事發以來美方欲言又止的態度讓國際社會心生疑慮，美方應對外解釋潛艇的航行意圖、事發具體地點等。陸方認為，事故根源在於美軍艦艇在亞太地區大範圍、高頻度的抵近偵察、干擾挑釁等軍事活動及大搞南海軍事化和航行霸權，敦促美方立即停止此類活動，「不要撞了南牆也不回頭」。