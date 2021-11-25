全市增3宗本土確診　患者曾一同赴蘇州遊玩

上海市政府周四（25日）下午舉行新冠疫情新聞發布會，通報新增3宗本土確診病例，患者們為朋友關係，上周曾一同外出遊玩，均已打2針新冠疫苗。上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏表示，絕不能忽視秋冬季節病毒傳播，建議民眾在旅遊後出現發燒或流感症狀時，第一時間就診並做核酸檢測。

市衞健委主任鄔驚雷表示，3名女患者年齡介乎31至34歲不等，其中人在本月15日從北京啟程抵達上海，於本月19日至21日與兩名好友一同前往江蘇省蘇州市共同遊玩，有長時間密切接觸史及明確流行病學關聯。目前上海當局已累計排查103名相關接觸者，均已落實集中隔離管控。

至於今次病例是否與國內目前的疫情有關聯，鄔驚雷表示還在深入開展流行病學調查、溯源等工作。另患者們所居任、暫住的小區均已列為中風險地區，包括浦東新區花的香梅花園一期小區、香樟苑小區，以及青浦區西郊錦廬小區。另上海交通大學醫學院周四通報指，接獲上級部門協查通知，根據國家和本市疫情防控要求，該院附屬瑞金醫院嚴格落實相關人員及環境篩查，即日起暫停門急症醫療服務。

張文宏表示，近期國內一些地方發生疫情，現時已基本上得到控制。惟上海這次疫情應視為全國秋冬季常態化抗疫的一個場景，將來或會再碰到類似的「遭遇戰」。如何做到在最短時間完成動態清零，將是防疫工作的重點和難點。

此外，浙江杭州市同日通報，當地兩名外地回杭人員的核酸檢測證實染疫，均診斷為無症狀感染者。其中一人為浙江大學藝術與考古博物館教職員工，本月20日曾與上海確診病例在蘇州有密切接觸史。周一（22日）返杭後至周四接獲外地疾控部門通知，按密切接觸者隔離觀察，其後被確定為無症狀感染者。目前浙江大學全校師生員工暫停所有聚集性活動和外出交流活動，實施封閉管理。