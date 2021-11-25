台州前公安局長涉受賄案　3罪併罰判囚刑8年

浙江省台州市前副市長，公安局前局長伍建利涉受賄、濫用職權、徇私枉法案，周四（24日）在舟山市中級人民法院一審公開宣判。伍建利在以上3罪併罰下，被判執行8年有期徒刑，並處罰金40萬元（人民幣，下同，約48.4萬港元），其受賄所得贓款繼續追繳；對扣押在案的案外人違法所得予以追繳，上繳國庫。

法院審理查明，伍建利在2011年至2020年期間，利用擔任樂清市公安局局長、台州市副市長、台州市公安局局長等職務便利，為某房地產集團有限公司投資合作人、某建設有限公司董事長等單位和個人在項目施工、竣工驗收、減輕行政處罰等提供幫助，收受錢款共計逾242萬元（約292.8萬港元）。

在2017年下半旬至2018年期間，伍建利在推動台州市電動單車車物聯網項目過程中以權牟私、不正確履行職責，造成嚴重後果且損害政府公信力。至案發，其妻弟實際控制及從有關項目獲利超過3,510萬元（約4,247萬港元）。

法院認為，伍建利的行為已構成受賄罪、濫用職權罪、徇私枉法罪。鑑於其到案後檢舉他人犯罪線索，經查證屬實，有立功表現，具有法定從輕處罰情節，遂作出上述判決。