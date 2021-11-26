向民眾斥政務熱線不辦事　區建設局員工遭停職

河北衡水市居民李恒日前撥打當地政務便民服務熱線「12345」，查詢物業管理費問題後，被指示致電高新區建設局。建設局一名白姓男員工接聽後，反斥「打12345的人基本廢了，沒有一個辦成事的」。高新區政府周四（25日）通報，白男說話不負責任，已停職受查。

事主李恒憶述，自己今年在保利拉菲公館屋苑買樓後，一直因疫情未入伙。他上月收樓時，物業管理一方卻表示要補交全年物業管理費，方可完成簽收。李恒因質疑上述說法，遂致電政務便民熱線查詢。由於不滿意熱線員工向住建局查詢的結果，遂讓李恒自行致電建設局。

李恒經致電建設局20多次後，終在周二（23日）上午獲白男接聽電話。期間，白男訓斥李恒表示該熱線無用，對話過程則被李恒錄音揭發，引起輿論關注。高新區政府周四通報回應，白男溝通方法簡單，說話不負責任，影響惡劣；其已被停職，由區紀工委調查處理。區建設局已立即聯繫李恒，協助溝通解決訴求。

政務熱線一名接線生周四回應指控，形容白男不理解、詆毀熱線部門工作；表明會關注到底，又強調會一如既往做好本職工作。內地官媒同日發文評論，形容地方政府的壞風氣令群眾忍氣挨訓；各地當以此反思、主動改進。別等出事了，才讓輿論倒逼作為。