員工誤飲清潔劑病亡　餐廳全責賠139萬人民幣

江蘇蘇州市男子梁小秋，2019年在餐廳上班時誤飲清潔劑；其後一年半內多次入院治療，至今年初不治，終年65歲。法院審理認為過錯全在餐廳，須賠償139萬元人民幣（約169萬港元）。餐廳負責人不服提出上訴。

事發於前年7月30日，梁小秋當時在蘇州工業園區內一餐廳任職勤雜工。他當日早上上班時，因天氣炎熱口渴，拿出餐廳內一個飲品樽飲下，隨即被同事送往醫院急救。住院病歷顯示，梁小秋無磷酸性清潔劑中毒，出現咽部及口咽部軟組織、消化道灼傷、肺部滲出性病變、呼吸衰竭。

經治療1個月，梁小秋獲准出院，惟他此後因一直出現腹部疼痛、腹脹和嘔吐，多次入院治療，最終身亡。事後，家屬和餐廳一直就涉事飲品樽最初擺放位置爭持不下。死者家屬供稱，飲品樽置於廚房桌上，誤導死者飲下；惟餐廳一方聲稱，飲品樽放在垃圾桶內，死者對飲下有責任。不過，雙方都未能提供實際證據。

案件先後經3次開庭審理，法院最終認為，梁小秋在工作期間受傷，僱主應當承擔賠償責任。本案中，餐廳未有妥善保管和使用具有危險性的清潔劑；梁小秋行為雖有不當，但並不構成重大過失，裁定餐廳應就梁小秋死亡承擔全部責任。