內地倡母乳餵養5年計劃　禁醫療機構推薦奶粉

國家衞健委等15個部門，日前聯合印發名為《母乳餵養促進行動計劃（2021-2025年）》，內容除要求在5年內公共場所母嬰設施配置率達到80%以上，又規定醫療機構不得向孕產婦和嬰兒家庭宣傳、推薦母乳代用品。

上述計劃周二（23日）在衞健委網站發布，內容分為目標要求、主要任務和組織實施3部分。計劃以提升母嬰健康水平為目的，要求到2025年，母嬰家庭成員母乳餵養支持率達到80%以上；所有應配備母嬰設施的用人單位基本建成標準化的母嬰設施；全國6個月內純母乳餵養率達到50%以上。

針對加強行業監管，切實打擊危害母乳餵養違法違規行為，計劃要求母乳代用品生產銷售者不得向醫療機構推銷贈送產品樣品或以推銷為目的有條件地提供設備、資金和宣傳資料。禁止在大眾傳播媒介或者公共場所發布聲稱全部或者部分替代母乳的嬰兒乳製品、飲料和其他食品廣告。另按照食品安全法及相關食品安全國家標準規定，加大嬰兒配方食品包裝、標籤標識及說明書的日常檢查力度；對於母乳代用品領域的虛假廣告宣傳、誤導消費等違法行為，加大執法和打擊力度。

此外，計劃要求用人單位落實女職工勞動保護相關規定，確保女職工享受產假、生育獎勵假，合理安排哺乳期女職工的哺乳時間。用人單位不得延長哺乳期女職工作時間或者安排夜班工作，對哺乳未滿1周歲嬰兒的女職工，用人單位應當在每天工作時間內安排1小時哺乳時間；女職工生育多胞胎的，每多哺乳1個嬰兒每天增加1小時哺乳時間。用人單位不得因女職工哺乳降低其工資福利待遇、予以辭退或解除勞動（聘用）合同。