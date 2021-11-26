電商平台售「大閘蟹花束」　蟹季尾聲價格翻倍

內地電商平台出售的產品層出不窮，有商家近日趁大閘蟹蟹季進入尾聲，製作「大閘蟹花束」作為商品出售，有男士購買後送給愛食大閘蟹的老婆。不過有內媒周三（24日）發現，被包裝成「花束」的大閘蟹，價格竟比一般市價貴一倍。

報道指，商家們製作「大閘蟹花束」需另收加工費，買家可選擇自行前往市場挑選心儀的螃蟹，其後再送至花店包裝，除了「花束」以外亦可製作成「禮盒」，加工費一般在150至198元（人民幣，下同，約181至240港元）不等。有店家更會添加對白，如「蟹蟹有你，人生處處有驚喜」、「感蟹有你」，為買家設計更適合送人的語句。

不過有店家表示，6隻裝的「大閘蟹花束」售價330元（約400港元），19隻裝售價約636元（約770港元），平均一隻大閘蟹售價在33至55元（約40至66港元）不等，比超市貴一倍左右。此外，內媒記者發現，「大閘蟹花束」未必獲民眾接受，有花店中整個月或只有一單生意。

對此，有網民認為，如要送給特別重要的人，寧可自己下苦功親自烹調，「包成那樣又有甚麼用呢，最後還是要下廚」。