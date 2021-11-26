台議員涉詐領助理費　警方搜查住所繳28發子彈

台灣嘉義縣國民黨議員邱銀海被控利用女兒當人頭詐領助理費117萬多元新台幣（約33萬港元）、非法掩埋工業廢物，檢警連日傳訊邱及其親友共13人，期間前往認為邱的住所搜查時，更搜出28發霰彈槍子彈。嘉義地檢署因邱涉嫌重大、有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

台媒報道指，今年9月嘉義縣環保局稽查人員蘇姓分隊長，到中埔鄉深坑村一處疑似被掩埋工業廢物的農地會勘時，邱到場與蘇男發生爭執，並爆發肢體衝突。事後邱道歉，雙方和解，本月初嘉義地檢署依妨害公務罪起訴邱。

事後檢方接獲舉報，指邱銀海涉及詐領助理費、非法傾倒掩埋工業廢物，檢方於是聯同警方和廉政署於周二（23日）搜索邱的住所等地，查獲霰彈槍子彈、手機、電腦主機、USB硬碟、帳簿、收據及記事本等證物。檢方其後拘提邱，並傳喚證人到案。

初步調查發現，邱夥以女姓友人當人頭向不知情之地主承租嘉義縣中埔鄉深坑村2處農地後，指示旗下成員承攬清除、處理工業廢物，並傾倒至上述農地，再回填廢土掩飾。另檢方調查發現，邱3年來透過找來3名女子當人頭，詐領助理費、春節慰勞金等。嘉義地方法院指出，邱在庭訊時對諸多犯罪細節含糊其詞，與證人所述有所出入，且邱與多數證人關係匪淺，日後勾串可能性甚高，故予以羈押禁見。