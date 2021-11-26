小區爆疫封區　公安接回學童隔離檢疫

內地周五（26日）通報前一日新增13宗新冠肺炎確診病例，境外輸入佔9宗，其餘4宗為本地確診，包括上海周四（25日）通報的3宗個案，另1宗由遼寧通報。上海市疫情防控工作領導小組辦公室周五指，截至上午8時，已累計排查上述本地病例在滬密切接觸者182人，並集中隔離，首次核酸檢測結果均無感染。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室表示，截至今早累計排查在滬篩查人員54,759人，核酸檢測結果均無感染；累計採集環境樣本1,260份，其中29份核酸檢測結果發現病毒。上海市普陀區人民醫院周五公布，據國家和本市疫情防控要求，該院嚴格落實相關人員及環境篩查，即時暫停門急診醫療服務，互聯網醫院照常運行。

3名本地確診者來自上海浦東新區香梅花園、香樟苑小區及青浦區錦廬小區，周四列為中風險地區。青浦區錦廬小區於當晚8時許已拉起警戒線，居民要在入口登記才能進入，各類物資和保障用品同樣需經過消毒和登記。由於封區消息來得突然，有日間經已上學的孩子需由街道和公安部門安排專人到學校接回小區，小區內則有一些裝修工人、清潔工人和外賣員滯留，獲臨時安置。

此外，內地前一日新增18宗無症狀感染病例，15宗為境外輸入，3宗本地個案分別由浙江和江蘇報告。至今內地累計98,583人確診，當中4,636人病亡。