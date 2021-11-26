子控狠父燒死母親　熱水鎮8個月後始刑拘

內地雲南省曲靖市宣威市熱水鎮一名陳姓男子周四（25日）在微博發文稱，長年遭家暴的母親早前遭父親放火燒死，母親死前在醫院錄影指控是丈夫放火，但陳男今年3月報案，警方到10月才立案，陳父至今仍逍遙法外。內媒向鎮政府辦公室了解，陳父已於上周六（20日）被刑事拘留，警方將報請檢方批捕。

陳男表示，父親曾兩次入獄，自己則由母親禹秀英獨力帶大。禹女長年遭受丈夫家暴，好不容易等到兒子成年，原以為生活會好轉，誰知丈夫變本加厲。禹女曾離家出走，但因家人勸和返家。今年3月14日，陳家深夜起火，禹女與丈夫均被燒傷，後者出現心衰竭，當時在廣東打工的陳男立即趕回老家，其後從小姨口中得知，禹女稱是丈夫縱火。

陳男於是報警，由母親錄製影片作供，她聲稱事發當晚與丈夫因瑣事口角，她睡到梳化上，丈夫於半夜從屋外拿了一桶汽油進屋亂潑，她上前搶汽油時被潑到。丈夫之後點火，她的臉隨即燒着，兩人跑出屋外，禹女延至今年7月28日因搶救無效身亡。陳男稱驗屍報告顯示，母親是燒傷導致感染中毒休克死亡。

熱水鎮政府辦公室一名工作人員周四表示，案發後公安部門介入處理，相關職能部門也為當事人的家庭提供幫助。工作人員通過走訪得知，當事人父母存在複雜的感情糾葛，案發時只有二人在場，兩人事後說法有矛盾，陳男父親說是妻子潑汽油點火，陳男母親則說是丈夫潑汽油點火。工作人員表示，具體以公安機關的調查結果為准。