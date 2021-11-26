王毅批美反民主　促聯合國維護公平正義

針對美國下月舉行全球民主視像峰會，並邀請台灣出席，中國大陸國務委員兼外長王毅周四（25日）與匈牙利外長西伊亞爾托視像會晤時表示，美國實質上是打着民主的旗號做着反民主的事情。同日，王毅與聯合國大會輪任主席、馬爾代夫外長沙哈迪會談時提到，聯合國要成為公平正義的維護者，不做霸權霸凌的旁觀者。

王毅對西伊亞爾托稱，民主不應被私有化，民主是各國人民的權利，而不是少數國家的私利，一個國家是否民主，歸根到柢應該由該國人民評估，不是由某個外國指手畫腳、妄加判斷。美國如果只是根據自己的好惡來斷定哪些國家民主，哪些國家不民主，實際上就是在世界上搞唯我獨尊，製造分裂，這本身就不是民主。

王毅續指，民主不能被標籤化和政治化，以民主的名義干涉別國內政、侵犯別國主權，服務自身的政治目的做法令人不齒，必須摒棄和反對。他批評美方聲稱不支持「台獨」，卻堂而皇之為台獨勢力提供國際舞台，重申台灣不是美國可利用的棋子，民主是各國追求的共同價值，不是美國任意操弄的政治工具。

另外，王毅在浙江省安吉縣與沙哈迪會談時說，聯合國要成為踐行多邊主義的大舞台，不是大國博弈的競技場，搞「小院高牆」、拉小圈子解決不了本國問題，更應對不了全球性挑戰，大國之間要比誰對人類貢獻的更多、誰為發展中國家做的事情更多，而不是比嗓門高低和拳頭大小。