蔡英文晤美議員訪問團　美官員訪台將成常態

台灣的蔡英文總統周五（26日）在總統府接見到訪的美國國會眾議院退伍軍人事務委員會主席高野率領的訪問團時表示，台美近年在退伍軍人事務合作非常密切，明年1月開始台軍退輔會將派員常駐華府，增加就業輔導、醫療等交流。高野則相信，在未來美國官員訪台會成為常態。

蔡總統上午接見訪問團，她說感受到美國國會跨黨派對台灣的支持，6年前與高野見面時，她剛獲提名角逐台灣的總統，很高興這次在台灣再與對方見面。她指台美在各領域持續深化夥伴關係，上周四（18日）台灣首批F16V戰機成軍，都是台美國防工業合作成果。在經貿方面，台灣進一步開放美豬進口以來，台美睽違5年重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）對話平台，為雙方夥伴關係奠定更堅實基礎。

蔡英文稱，台美政策方向穩定能增加互信往來，台灣有決心解決困難的貿易問題，更希望透過TIFA與美國一起推動雙邊和區域及全球貿易進程。台灣也會和美國強化合作，捍衞共享價值，確保區域穩定和平發展。

高野則指，非常欣賞蔡英文的領導能力，台美關係在其領導下非常強健，台美不斷合作，共同面對新冠疫情、氣候變遷、促進貿易與投資關係，強調美國對台灣的承諾堅如磐石，不斷深化，台灣不但是民主成功故事，更是可靠的夥伴、世上的良善力量。高野稱，美國非常高興台美友誼及信任開花結果，很高興今天在台灣與蔡英文會面，非常期待未來台美關係可以更加深遠。