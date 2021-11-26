潼關肉夾饃商標糾紛　註冊人無權收加盟費

陝西渭南市的「潼關肉夾饃協會」日前成功為該內地著名小食申請商標，引起各界關注。國家知識產權局周五（26日）回應稱，「潼關肉夾饃」作為集體商標註冊的地理標誌，註冊人無權禁止潼關特定區域內及其他地區的商家正當使用該地理標誌集體商標中的地名。

國家知識產權局指出，原國家工商總局商標局於2015年12月14日核准註冊「潼關肉夾饃」圖形加文字商標，核定使用在第30類「肉夾饃」商品。原商標註冊人為老潼關小吃協會，2021年1月27日公告核准變更商標註冊人名義為潼關肉夾饃協會，「潼關肉夾饃」作為集體商標註冊的地理標誌，其註冊人無權向商戶許可使用該地理標誌集體商標並收取加盟費。

除潼關肉夾饃外，河南省西華縣胡辣湯協會早前亦就「逍遙鎮」商標權提出侵權訴訟。國家知識產權局同日指出，從法律上「逍遙鎮」作為普通商標，其註冊人不能據此收取所謂的「會費」。

國家知識產權局已責成地方部門深入了解事件，加強對各方保護和使用商標的行政指導，積極做好相關工作，依法依規處理商標糾紛，依法保護知識產權及防止知識產權濫用，處理好商標權利人、市場主體和社會公眾之間的利益關係。

另河南省商丘市永城市老城區肉夾饃店老闆周五對記者稱，當地共6家商戶原遭老潼關肉夾饃協會起訴，並於本2日開庭，但法官表示該協會已撤訴。而受理此次商標侵權案件的睢陽區人民法院法官則表示，雖然案件已經撤訴，「但是不表示商家們可以隨意使用『老潼關』這個商標」，建議商家抓緊時間整改。