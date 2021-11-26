楊潔篪談華外事工作　政治安全放首位

中國中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周五（26日）在官媒發表署名文章，解讀中共第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）決議有關外交政策的論述。他提到要把政治安全放在首要位置，不斷鞏固國際社會堅持一個中國原則的格局，有力回擊外部勢力干涉中國內政和損害中國利益的行徑。

文章指出，中國堅持獨立自主的和平外交政策，推動構建新型國際關係，始終不渝地走和平發展道路、奉行互利共贏的開放戰略，堅定維護國際關係基本準則，維護國際公平正義，堅決反對動輒使用武力或以武力威脅處理國際爭端，堅決反對打着所謂「民主」、「自由」、「人權」等幌子肆意干涉別國內政。

外交布局方面，文章表示除了深入發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，又敦促美方與中方相向而行，尊重彼此核心關切，妥善管控分歧，加強對話合作，共同推動中美關係健康穩定發展。中方亦推動中歐關係把握和平共處、開放合作、多邊主義、對話協調大方向。

文章強調要堅定捍衞國家主權、安全、發展利益，要深刻認識錯綜複雜國際環境帶來的新矛盾新挑戰，堅持底線思維、增強憂患意識、發揚鬥爭精神，貫徹總體國家安全觀，堅決維護國家核心和重大利益、捍衛國家政權安全和制度安全、維護國家領土主權和海洋權益。