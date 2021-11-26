巡航澳洲東岸3周　華間諜船收集情報

澳洲傳媒周五（26日）報道，一艘中國解放軍東調級電子偵測船於今年8月現身澳洲東部海域3周收集電子情報，總理莫里森及防長達頓證實消息，指出這反映印太的嚴峻局勢，澳洲有密切監測涉事中國艦隻，強調對方無駛入澳洲領海，符合國際法。

《每日電訊報》率先報道指，一艘相信是東調級的電子偵測船於8月至9月期間一度駛入澳洲達爾文對出200公里的專屬經濟區，之後沿澳洲海岸線向南方航行，穿越塔斯曼海（Tasman Sea）駛往新西蘭，期間監視澳洲多個關鍵軍演區域。

澳洲國防部發言人證實解放軍間諜船玉衡星號於8月在澳洲東岸航行，軍方監視所有在澳洲海域的船隻。達頓指，該間諜船沒有進入澳洲領海，無違反國際法，這不是首次有解放軍艦隻現身澳洲海域，早前美澳「護身軍刀」聯合演習時亦有數艘中國軍艦前來監視，但今次間諜船長時間停留澳洲東岸是不常見。他說，這反映澳洲要現實地看待印太局勢，中國海軍規模大，澳洲要強大及捍衞自我價值。

莫里森則稱澳洲留意到間諜船活動，有密切監視，在國際海洋法下中方有權派軍艦到相關水域，同時反映澳洲要有能力抗衡。