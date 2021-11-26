台鐵高鐵收炸彈恐嚇　列車時速低於80公里即爆炸

台灣鐵路管理局（台鐵）和台灣高鐵周五（26日）一同收獲炸彈威脅，有人聲稱在列車上放置塑膠炸彈，會在中午12時或列車時速低於80公里時引爆炸彈。台鐵稱已第一時間報警，警方加強巡邏，相信是虛驚一場。

Facebook專頁「台灣便當管理局－附屬鐵路部」中一名自稱是「法務部調查局台中市調查處長」的網民，宣稱在5輛北上的台鐵區間車及一輛高鐵列車的第17節車廂放置炸彈，列明引爆條件。該網民要求警方聯繫他，繳付一筆金額就會告知炸彈位置，最後又署名「鐵路名偵探」。

消息傳出後，台鐵即時通報交通部，警方出動大批警員巡邏，截至中午12時10分未見異常，僅在一輛區間車廂發現裝有衣物的行李，認為是虛驚。高鐵公司則稱，接獲鐵路警察局通報後，立即通知各車站及列車加強巡檢，配合鐵路警察局進行後續調查。

台鐵及高鐵近日相繼接獲至少5宗炸彈恐嚇，最近一宗是上周三（17日）。高鐵周二（23日）召開主管會議，提醒近期連續多宗在企業網站留言放置爆炸物的案件，是「非常嚴重的恐嚇危害安全事件」，要求各部門關注。