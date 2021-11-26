AIT處長批陸干涉台民主　威脅區域穩定

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅周五（26日）出席中華民國國際關係學會舉辦的年會，並就「美國、台灣及泛印太地區：挑戰與契機」發表演說。她表示，中國大陸在台灣附近的軍事挑釁活動破壞區域穩定，引發誤判風險。她指北京干涉台灣民主制度，不僅對台灣構成威脅，也威脅所有民主國家，強調美國一直鼓勵兩岸重啟對話。

孫曉雅稱，她第二次派駐台灣，30年來台灣改變很大，美台關係持續茁壯成長，也面對共同挑戰，包括區域軍備競賽、極權主義擴張、言論自由受威脅等。她指出，大陸的強勢作為侵害以規則為基礎的國際秩序及南海穩定，令區域不穩，美國致力協助台灣保持自衞能力，這符合雙邊共同且持久的利益，對印太地區及美國安全也至關重要。她重申，美國對台灣的支持堅如磐石，這個立場也獲美國跨黨派支持。

在國際參與方面，孫曉雅指台灣防疫專家續被世界衞生大會（WHA）排除，這對國際社群而言是損失，美國支持台灣有意義地參與國際組織，致力透過全球合作暨訓練架構（GCTF）等方式，擴大台灣的國際空間。台灣在全球供應鏈中扮演重要角色，美國將持續與台灣合作，確保供應鏈安全可靠。

針對美國下月舉辦的全球民主峰會，有受邀國家及地區的民主程度令人質疑。孫曉雅解釋，美國並非要定義普世的民主，這場峰會是為了聚集理念相近的夥伴和利益相關者，以增進民主韌性體制。她表示，峰會聚焦對抗威權主義、假訊息對民主體制與選舉的衝擊，以及反貪腐。