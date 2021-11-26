立陶宛允台設代表處　王毅斥政治挑釁

立陶宛因允許台灣在當地設立代表處，引起中國大陸不滿，後者宣布將兩國的外交關係由大使級降為代辦級。中國大陸國務委員兼外長王毅周四（24日）表明嚴正立場，批評立陶宛公然在國際製造「一中一台」，是對大陸發起政治挑釁，形成惡劣先例。他強調，大陸堅定維護國家的主權和領土完整。

大陸外交部周五（26日）發文指，王毅與匈牙利外長西伊亞爾托視像會晤時，提到立陶宛允許台灣設立所謂代表機構一事，王毅批評立陶宛一意孤行、背信棄義，是首個允許以「台灣」名義設立代表機構的大陸建交國，嚴重違背建交時承諾的一中原則，重申陸方堅決反對任何搞「兩個中國」和「一中一台」的行徑。

外交部發言人趙立堅同日表示，陸方已正式照會立陶宛外交部，決定將中國駐立陶宛外交機構更名為中華人民共和國駐立陶宛共和國代辦處，要求立陶宛相應更改駐華外交機構稱謂。他續指，這是北京對立陶宛損害大陸主權的正當反制，奉勸立陶宛恪守公認的國際關係基本準則，立即糾正錯誤，重新回到正確軌道。

前香港眾志常委、前議員羅冠聰日前在社交網表示與立陶宛外長、副外長等人會面，趙立堅回應指羅是香港警方通緝的反中亂港分子，立陶宛此舉是公然為反中亂港分子撐腰張目，與反陸分裂分子沉瀣一氣的真實目的一目了然。他重申，玩火者必自焚，希望立陶宛某些人能理性清醒。