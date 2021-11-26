六旬翁捕248條眼鏡蛇出售　被判緩刑及罰款

謝翁趁蛇冬眠後出洞捕獵，因能徒手捉蛇，在村內小有名氣。

浙江省台州市三門縣一名60多歲的「捕蛇高手」謝姓老翁，因能徒手捉蛇，在當地小有名氣，不少飯館找他買蛇食用。惟今年中旬，謝翁在縣內多鎮非法獵捕眼鏡蛇248條，當中包括大旺量國家保護的「三有」野生動物。謝近日被三門縣法院以危害珍貴、瀕危野生動物罪判處3年有期徒刑、緩刑4年。

內媒周五（26日）報道指，謝翁每年清明節至農曆五月初，會趁蛇冬眠後出洞捕獵。經法院查明，他在今年4至6月分別在花橋鎮、橫渡鎮、浦壩港鎮等地非法獵捕眼鏡蛇，以每斤60元至100元（人民幣，下同，約72至121港元）不等出售；還從別處收購烏梢蛇、尖吻蝮等轉賣。

不過，謝某獵捕並販賣的野生蛇類均是「三有」野生動物，即是國家保護的有益的或有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物。案發後，警方又在謝的家裏查獲100多條野生蛇。

法院審理認為，謝翁非法獵捕國家重點保護的瀕危野生動物，行為構成危害珍貴、瀕危野生動物罪，因其到案後如實供述犯罪事實且認罪認罰、退出違法所得，依法予以從輕處罰；再加上謝已年滿60歲，可酌情從輕處罰，遂對其作出以判刑，被罰款1萬元（約1.2萬港元）。