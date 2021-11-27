內地增5宗本土新冠　上海逾20醫院昨排查感染

內地周六（27日）通報，前一日新增25宗新冠肺炎確診病例，其中5宗為本土病例；3宗來自遼寧大連市，2宗來自雲南德宏州。境外輸入病例分別為上海5宗，廣東和雲南各3宗，山東、湖南、廣西各2宗，天津、遼寧、河南各1宗。同日新增15宗無症狀感染，均為境外輸入。

上海市周四（25日）新增3宗新冠肺炎本地確診病例，惟政府經通報證實後，市內多間醫院相繼宣布停診，至周五（26日）晚已有超過20間醫院，市民憂慮此輪疫情已經擴散。對此，上海市衞健委在晚上澄清是防疫排查需要，強調全市並不存在院內感染現象，當局已從周六（27日）起重新開放相關醫院的門診及急症服務。

內媒報道指，網上流傳一名患者為醫藥代表，曾與不同醫療機構人士共餐導致多間醫院「中招」。市衞健委主任鄔驚雷、副主任陸韜宏周五接受官媒訪問時鄭重聲明，上述內容均是網上傳播的造謠言論，患者當中有一人確實是醫藥公司財務人員，但並沒有與醫院直接的業務聯繫，另強調上海已根據國家有關防疫要求，對相關人員、場所和環境進行必要篩查。

至於為何市內有多間醫院停診，陸韜宏解釋是防疫排查需要，醫院實施閉環管理主要因為此次3名確診病例的密切接觸者眾多，涉及工作場所、生活場所、文化活動、多種交通工具等。根據官方對判定標準，首波密切接觸者就超過200人，其中有不少相關人士曾親身或陪同家屬去過市內醫院看病。

對此，當局因而要求有關醫院執行「2+12」監測管理。即醫院閉環期間，完成2次全員核酸檢測，另曾與密切接觸者接觸的相關人員需進行12天的居家自我監測。陸韜宏表示，雖然不少醫院受到今次疫情影響，但強調上海中心城區還有一半以上的大醫院可以分流就診，相信在初步篩查過後，其他醫院將陸續投入服務。

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏同晚亦在微博發文表示，醫院停診只是按照標準流程對於二次密切接觸者進行排查。他強調，上海並不存在院內感染現象，此次疫情亦沒有失控，得益於患者及時就診，得益於防疫前線及早完成溯源，他相信上海疫情能很快受控。