中學生午餐後腸胃炎　供應商遭投訴造假

河南新鄉封丘縣趙崗鎮戚城中學近日有逾30名學生進食學校午餐後，出現嘔吐、腹瀉等不適症狀，需送院治療。封丘縣政府等多個部門介入調查後，決定暫停北京志宏餐飲公司的午餐供應，對身體不適的師生逐一家訪。內媒發現，涉事供應商當時中標後，曾遭湖北天門市天奇餐飲有限公司指控有造假問題，影響招標的公平和公正性。

在河南省政府採購網上，有多份封丘縣農村義務學生午餐採購項目的文件，當地教育體育局透過一間叫「大成工程諮詢」的公司，在7月23日公開招標項目，服務期限是3年，每年約200天午餐，每餐4元人民幣（約4.88港元）。戚城中學所在地區的10間學校共1,624人，由北京志宏恒達中標。涉事供應商亦簽訂了承諾書，承諾不買不新鮮食品和使用腐爛變質的食物。

供應商志宏餐飲公司曾遭天門市天奇餐飲有限公司投訴指，評標委員會專家與代理機構工作人員有接觸，影響招標的公平和公正性。惟縣財政局回覆表示，投訴人無參與該投標段的投標，加上超出了質疑期限，所以投訴事項不成立。

涉事供應商隨後回應稱，封丘縣多間學校的午餐都是由他們提供，全部在同一個廚房製作，目前無收到其他學校投訴，對這些學校的饍食供應亦如常。供應商周二（23日）已報警，正在等待調查結果。