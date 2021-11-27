中俄印外長撐北京冬奧　王毅批美民主峰會負能量

多個西方國家考慮外交抵制明年的北京冬季奧運會，中國、俄羅斯及印度外長周五（26日）發表聯合公報表態支持北京冬奧。與會的中國國務委員兼外長王毅再次指摘美國辦民主峰會是製造分裂，中俄印有符合各自國情的發展道路，有責任樹立正確的民主觀，跳出個別國家的民主陷阱，反對藉民主之名干涉別國內政。

王毅、俄羅斯外長拉夫羅夫、印度外長蘇傑生視像舉行第18屆外長會議，會後發表聯合公報，表明支持北京主辦冬奧，會上還討論對抗新冠疫情、反恐等多項合作，三方承諾遵守國際法，對世界和平、安全、穩定及發展做出貢獻。

王毅在會上連續第3日公開批評美國下月舉行全球民主峰會，直指是「製造分裂對立，只會給世界帶來負能量」。王毅表示，中俄印合作應尊重各國正當權益和自主選擇發展道路，美國的民主峰會以一國標準劃線，製造分裂對立，美國以世界領導者自居，要求各國向美國看齊，違反國際關係民主化進程。拉夫羅夫和蘇傑生表示，中俄印應堅定維護聯合國核心地位、主權平等原則，支持真正和有效的多邊主義。

拉夫羅夫認為，所謂自由、開放的印太不是平等的夥伴關係，亞太地區的傳統是包容和諧，應倡導和弘揚區內的多元性，拼湊各種小圈子是典型的冷戰思維，目的是破壞地區戰略平衡，中俄印應共同應對。

日本首相岸田文雄正協調參與美國民主峰會，考慮到中國近年動向，他認為峰會除了可以加強日本與美國的信任，亦是與其他民主政府領袖確認團結的好機會。