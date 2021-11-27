弒母北大生被判死後上訴　律師︰他沉浸在自我世界中

北京大學高材生吳謝宇2015年在福建福州家中弒母，早前遭福州市中級人民法院一審判處死刑，惟他不服上訴。吳的辯護律師徐昕周四（25日）晚上在社交平台發文，透露自己會見吳謝宇的情況。徐昕轉述，吳謝宇聲稱自己不信任他人，犯案前沒和任何人說過；談及案件時，吳多次轉移話題到電影之上，「經常把電影和現實作對比」。

徐昕透露，吳謝宇在會面時語速極快，內心焦慮；吳聲稱，自己以前很少與人交流，尤其是心靈上的溝通，關於案件的一切，他從沒跟任何人說過，包括女友，主要是怕連累別人，他跟律師已是交流最多。徐昕形容，吳沉浸在一個自我的世界，特別是電影世界，問任何問題，他都無法聚焦，甚至無法直接回答，很快就開始談電影。

徐昕續指，吳經常把電影和現實進行對比，他要求吳談及殺人動機、手段、處理屍體等細節時，吳說兩句又跳到電影中，其中多次提及電影《英雄本色》，還有恐怖電影、日本電影等。吳又指，自己從小到大都在乎別人的看法，尤其是母親，只要考試不好，就覺得特別對不起媽媽。

被問到傷害母親後有沒有想過救她時，吳謝宇表示，當時腦子一片空白，行為不受控制，認為救不下來了，即使救下來，她也一定會自殺。此外，被問到為何把屍體包裹那麽多層時，吳則指，就是不想看到屍體。

案發於2015年7月11日，吳謝宇在福州一所中學教職工宿舍住宅內殺死母親後，封死了事發單位，並用膠布層層包裹母親屍體，還放入活性炭吸臭；及後，他向親戚借錢，謊稱要去美國做交換生，母親陪同前往。直到翌年2月14日，有親屬前去涉事宿舍探訪時才揭發案件。案件一審時，法院認為吳經過長時間預謀、策劃，主觀惡性極深，犯罪手段殘忍，加上殺害母親的行為嚴重違背家庭人倫，於是判處死刑，惟吳認為死刑判決過重，便提出上訴。