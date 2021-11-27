打破歐美壟斷　內地自主培育白羽肉雞品種通過審定

內地「聖澤901」等3個白羽肉雞新品種的公示期在周五（26日）結束後，上述新品種已正式通過農業農村部審定，成為中國首批自主培育的白羽肉雞品種，打破了外國對白羽肉雞種源的長期壟斷。

內地官媒報道，白羽肉雞作為重要禽類，是炸雞等食品的主要原料。在上世紀80年代，白羽肉雞進口中國後，中國迅速成為世界最大的禽類消費國，但育種長期被歐美企業壟斷，種雞完全依靠進口，不但雞苗的價格、供應量都把持在外國企業手中，每羽雞苗由最初的5美元（約39港元）上升至37美元（約288.6港元），且引進的原種雞經常攜帶種源性疾病，給中國帶來極大的生物安全隱患。

農業農村部於2014年提出，至2025年，內地要育成2至3個達到同期國際先進水平的白羽肉雞新品種。此後5年間，中國最大的白羽肉雞企業「聖農集團」聯合東北農業大學、中國農科院哈爾濱獸醫研究所，在福建南平市光澤縣進行秘密育種，最終「聖澤901」、「益生909」及「廣明2號」獲國家畜禽遺傳資源委員會審定通過，其生產速度、成活率、產蛋率、料肉比等主要指標都達到國際先進水平。