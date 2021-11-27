見習輔警玩網遊辱罵隊友　警方︰不予聘用

內地遊戲主播「王者榮耀小杰瑞」近日在社交平台發貼，批評網絡遊戲《王者榮耀》一名玩家不但在開局後多次辱罵隊友，更自稱是江西贛州市南康公安分局特巡警大隊的輔警，甚至自報警號等信息。內地傳媒周六（27日）向南康區公安部門求證，對方確認事件屬實，並指該男子因發表不當言論，違反相關條例規定，當局決定不予聘用。

「王者榮耀小杰瑞」上周三（24日）通過遊戲匹配系統與該男子成為隊友，惟隊伍疑因角色選擇問題發生爭執，該男子通過語音不停辱罵隊友，包括「你這個小廢物快別叫了」、「你這個廢物現在還在1700（分段）」等言語。「王者榮耀小杰瑞」警告對方，指其語言粗俗，有權向遊戲官方舉報投訴，惟對方聲稱其正操作的帳號不是自己的，不怕被封號，又自稱是輔警，挑釁隊友在現實中尋找他。

事件引起輿論熱議，不少網民批評「就算是警察也不能罵人啊」、「就算是因為選角色產生衝突，也不至於罵這麽難聽」，亦有網民質疑其真實身份。對此，警方表明，該男子是南康區公安局特巡警大隊見習輔警，在輪休期間玩遊戲發表不當言論，其行為已違反《江西省公安機關警務輔助人員條例》，公安局決定不予聘用，該男子也已離職。