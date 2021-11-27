男子自稱認識交警支隊長　乘的士拒付款後被捕

內地短片平台「抖音」一個名為「洛陽出租車」的帳戶，周四（25日）晚上發布一段短片，顯示一名男乘客乘坐的士期間，不但不佩戴口罩、不繫上安全帶，甚至落車時拒絕付款，並狂妄地聲稱「認識交警支隊長」。事件引起熱議後，河南洛陽市周五（26日）成立聯合調查組展開調查。

從短片可見，的士司機當時提醒該名男乘客繫上安全帶，惟對方聲稱「我天天開車（不繫安全帶），被拍了有幾萬次，沒有處罰過我一次」，又揚言自己認識該市交警支隊長王偉，聲稱能當場致電支隊長詢問不繫安全帶會罰多少錢，並與司機打賭「罰200元（人民幣，下同，約240港元），我給你掏2萬（約2.4萬港元）」。然而，的士司機未有相信，雙方未能達成一致，結果男乘客爆粗辱罵司機後便揚長而去。

短片曝光後，大批網民留言批評該男乘客態度惡劣，質疑該男子是否有官方背景。內地記者其後向短片發布者查詢，對方自稱也是的士司機，在微信群組看到該段短片後，便轉發至網上，惟他拒絕透露當事司機的資料。記者其後又致電王偉查詢，王偉指根本不認識該男子。當地警方通報則指，市公安局主要領導高度重視事件，已責成多部門成立聯合調查組，對此事展開調查。報道指，該男乘客已被捕，惟警方尚未公布案件詳情。