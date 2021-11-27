省人大修改生育條例　父母每年可獲15天育兒假

內地宣布實施三孩政策後，各地陸續出台相關配套措施。內地官媒周六（27日）報道，甘肅省13屆人大常委會第27次會議周五（26日）通過《關於修改<甘肅省人口與計劃生育條例>的決定》，提倡每對夫婦可生育3名孩子，另符合規定生育且子女不滿3歲的，父母雙方所在單位應當分別給予每年15日的育兒假，上述《條例》即日起實施。

《條例》提出，開展人口和計劃生育工作，應當堅持人口與發展綜合決策，堅持國家指導與群眾自願、宣傳教育與利益導向、依法管理與優質服務相結合的工作方針。《條例》提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻可生育3名子女，夫妻現有3名子女的，其中一名子女因意外原因或患非遺傳性疾病，經鑑定為殘疾的，可再生育一名子女。

《條例》又明確禁止歧視、虐待生育女嬰的婦女和不育婦女；禁止歧視、虐待、遺棄女嬰。依法辦理結婚登記的夫妻可以享受婚假30日；符合規定生育子女的，女方可享受產假180日，男方則享受護理假30日。符合規定生育且子女不滿3歲的，夫妻雙方每年可享15日育兒假。

另在國家提倡一孩期間的獨生子女家庭，獨生子女父母年滿60歲的，患病或生活不能自理的，其子女所在單位應給予每年不少於15日的陪護假。職工在婚假、產假、護理假、育兒假、陪護假期間，其薪酬、福利待遇不變。婦女懷孕、生育或哺乳期間，按照國家有關規定享受特殊勞動保護並可獲得幫助和補償。

《條例》還提出，縣級以上各級人民政府應當在城鄉社區建設改造中，建設與常住人口規模相適應的嬰幼兒活動場所及配套設施。公共場所和女職工比較多的用人單位應當配置母嬰設施，為嬰幼兒照護、哺乳提供便利條件等。