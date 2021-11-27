省人大立法保護秦腔藝術　對傳承人給予經費等支持

內地官媒周六（27日）報道，陝西省第13屆人大常委會第29次會議周五（26日）通報《陜西省秦腔藝術保護傳承發展條例》，對秦腔藝術的保護傳承、人才培養、創新發展和保障措施等進行規範。報道指，秦腔藝術是首批列入國家非物質文化遺產名錄的保護和傳承項目，隨着經濟社會發展，傳統戲曲特別是地方戲曲面臨嚴峻挑戰，保護傳承發展刻不容緩。

《條例》規定，秦腔藝術保護傳承對象，包括下列具有歷史、美學、藝術價值的秦腔傳統文化表現形式，以及相關的實物或場所，分別包括秦腔藝術的代表性劇目、流派、唱腔、方言、音樂和傳統表演技藝以及相關知識產權；與秦腔藝術相關的樂器、服飾、道具等製作技藝；與秦腔藝術相關的歷史建築、文獻檔案、影音資料、器具實物；秦腔藝術特有的傳統習俗；與秦腔藝術相關的其他需要保護傳承的對象。

《條例》要求，縣級以上文化旅遊主管部門應當組織展開針對秦腔藝術的資源普查，徵集、搶救、保護具有歷史和藝術價值的檔案資料、口述歷史和珍貴實物，同時對瀕臨失傳的經典傳統劇目、曲牌進行整理、修改提升和複排演出。另縣級以上人民政府應當加強對歷史悠久、享有盛譽、具有代表性的秦腔藝術品牌的保護；並對秦腔藝術代表性傳承人給予場所、經費等支持，保障其開展傳承、傳播活動。

為促進秦腔藝術創新發展，《條例》又規定，鼓勵秦腔劇團加強與互聯網平台合作，建設在線劇院、數字劇場，製作適合線上觀演的秦腔劇目、動漫和影視劇等作品，提高線上傳播能力，培育發展線上演播新業態。同時，《條例》支持學校通過舉辦展覽、講座、組建社團等形式，增進學生對秦腔藝術的了解和體驗，培養秦腔藝術興趣愛好。上述《條例》將於明年1月1日起實施。