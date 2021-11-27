台男欠賭債遭押走凌虐　警方強力攻堅營救

台灣一名20歲陳姓男子早前因在網上賭博輸錢並欠下巨債，遭討債集團強押至台南市仁德區某民宅，以狗鍊綑綁、毆打等方式追債。警方接報後派出保大特殊任務編組攻堅，12小時內先救出陳男，並逮捕兩名疑犯，其後又陸續逮捕主犯及兩名共犯，偵訊後依槍炮、恐嚇、妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

台南市警六分局鹽埕派出所周四（25日）清晨接獲陳的母親求助，陳母指兒子因在外欠下賭債，被歹徒強行押走後，致電她請求籌措49萬元新台幣（約港元）贖金；陳母因短時間籌不出錢來，心急如焚，於是向警方報案。

警方其後成立專案小組，動用40多名警員及高科技設備，鎖定陳被囚禁的位置後，立即出動攻堅，最後平安救出陳男，並當場拘捕兩名疑犯，查扣施虐用的球棒、鐵棍、蟹腳鉗、狗鍊、武士刀、氣槍等證物。至周五（26日），警方又分別在台南市東區及高雄市湖內區，把主犯及其他同夥逮捕。

警方指，陳男輸錢後躲在家中避而不見，討債集團追討不果，於是先找人假扮約陳男吃東西，待他走出家門後，立即將其押走。陳男其後被帶到一間鐵皮屋內，遭該集團輪番凌虐，直至警方把他救出時，其身體多處瘀青、雙唇泛紫，手指更已被打得腫脹，呈現暗紅色。