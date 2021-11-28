撞名深圳連鎖大超市　農村小店遭狀告索賠

總部位於廣東深圳市的連鎖超市「人人樂」，早前控告一間遠在河南農村的同名雜貨店，指對方侵害商標權。有律師坦言，商標法例下，雜貨店被告無可厚非。因憂慮無力賠償，雜貨店的梅姓老闆娘上周六（27日）已把招牌拆下。

梅女表示，其雜貨店位於河南省長葛市大周鎮小謝莊村，距離縣城約12公里，面積不足60平方米，主要經營日用百貨，每天營業額約1,000元（人民幣‧下同，約1,219港元）。她憶述，前夫2010年從雜貨店上任東主接手生意；其鄰居更指該店早於2003年便以「人人樂」之名營業。

本月13日晚上，梅女收到河南許昌市中級人民法院的傳票指，人人樂連鎖商業集團股份有限公司以侵害商標權為由向其索償5萬元（約6.1萬港元）。梅女哽咽表示，由於離婚後要撫養兩個小孩，她根本無法拿出聘請律師的款項；「我希望對方能撤訴，我可以拆招牌」。

北京市京師律師事務所商標及不正當競爭法律部主任鍾蘭安指出，根據法院紀錄，梅女的營業執照註冊時間為2010年6月13日；而深圳「人人樂」的商標註冊期限始於為2012年1月7日。鍾蘭安認為，只要梅女能證明自己早於深圳超市使用「人人樂」一名，她便無需承擔法律責任，且可繼續使用招牌。