台下士當街醉倒遭市民拍照　累全連受「禁足令」處罰

台灣的陸軍第十軍團一名25歲何姓下士上周三（24日）與同袍外出，到台中市大里區竹仔坑營區附近的餐廳喝酒，卻喝到爛醉，徹夜躺在便利店門外呼呼大睡，直至翌日清晨才被人攙扶回營區。事件曝光後，第十軍團指揮部上周六（27日）回應稱，已針對有關行為作出懲處，強調會加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握。

台媒報道，何男當晚與大約20名同袍一同到餐廳喝酒。返回營區途中，何男行經健民路一間便利店時不勝酒力，當場倒在地上呼呼大睡，其他同袍未有察覺。由於何男當時身穿公發的運動服，遭市民拍下照片，並至上周四（25日）清晨才被人攙扶回營區。

報道指，何男此前已曾有多次醉倒、失控的情況，在此次事件曝光後，他所屬的戰車連全連受到夜間禁止外出的「禁足令」處分，其他處分則不得而知。

台陸軍第十軍團指揮部回應稱，何姓下士在休假期間，與同袍營外餐敍，因疲醉癱坐路邊休息，遭市民拍照；單位獲報後，即針對相關違失，依情節輕重，核予適處。軍方強調會端正軍風、嚴肅軍紀素為單位重點要求，強調會加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，以維護軍譽。