要求學生尋找名人聯繫方法惹爭議　大學講師︰鍛煉能力

重慶市城市科技學院藝術與傳媒學院講師文一，近日因給學生布置了一份特別的作業，要求學生找到多位名人的聯繫方式，引起輿論熱議，甚至有網民吃驚地問︰「這是『王牌特工學校』布置的作業嗎？」文一上周五（26日）接受內地傳媒採訪時解釋，這主要是為鍛煉學生的實踐能力。

文一指出，這其實是網絡與新媒體專業《新媒介素養課》的課後作業，布置該作業有兩項原因，首先是結合新媒介素養課的內容去鍛煉學生搜索信息、辨析信息和運用信息的能力；其次是網絡媒體專業的學生未來的職業方向多為記者，而作為媒體記者，尋找被採訪對象的聯繫方式，是一種基本功，如沒有這項能力，是無法從事新聞記者這個職業。

文一又指，最終能否找到該些名人的聯繫方式並非作業的重點，主要是希望學生能體驗尋找辨析信息的過程，以及克服困難的思想，並在實踐過程中積累經驗和教訓。他補充，此次在課堂上已講解了一些方式和方法，學生可通過正規的渠道找到相關的聯繫方式，比如一些明星的官方平台，本來就有公開的聯繫方式和郵箱。

據報道，文一在成為教師前，曾任職新聞記者長達12年。對於此次意外爆紅，文一坦言是「既吃驚又高興」。他認為，此次事件讓大家對網媒專業，媒介課程產生好奇，「這是一個好現象，希望未來有更多的人關注媒體，更關注新媒體素養，也可以提升同學們對這門課程的興趣度」。