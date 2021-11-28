台漢偷拍兩女同事沐浴　判賠合共220萬新台幣

台灣新竹縣一名任職某科技公司的沈姓男子，早前以手機、針孔攝錄機等工具，偷拍兩名女同事的沐浴等畫面。兩名女同事得悉後，向沈男求償合共1,130萬元（新台幣，下同，約320萬港元）。案件的民事部分近日在新竹地院宣判，法官認為沈男對兩人造成身體、隱私等不法侵害人格情節重大，判他須向兩人分別賠償160萬元（約45萬港元）及60萬元（約17萬港元）。

兩名受害人指控，沈男從去年1月起，每周利用午休時間與同事做運動的機會，用手機偷拍她們在淋浴間洗澡、更衣的畫面；及後，沈男更變本加厲，在淋浴間加裝針孔攝錄機，兩人各被偷拍約18次，直至她們某次發現門縫中有手機晃動，才驚覺遭到偷拍，並當場報警。

案件在新竹地院一審時，法官依竊錄身體隱私部位罪判沈男有期徒刑7個月，檢方認為過輕，提出上訴。案件二審時，台灣的高等法院改判沈男有期徒刑9個月。

在民事部分，沈男聲稱兩人請求賠償的金額過高，認為應各賠償15萬（約4.6萬港元）和5萬（約1.4萬港元）較為合理。惟法官審酌沈男具有科技背景，且把偷拍女同事的畫面儲存於手機、電腦留念，令人厭惡，因此作出上述判決。