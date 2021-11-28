遭家暴後反殺丈夫　女子防衞過當囚6年半

內媒上周六（27日）報道，湖南常德市桃源縣一對夫婦，今年初在喬遷宴後因家務爭執，兩人扭打一團期間，47歲的妻子王桃（化名）以木棍擊打丈夫盧強（化名）頭部，隨後逃去；男子翌日被警方發現身亡。桃源縣法院認為王桃防衞過當，日前判囚6年半。

事發於今年1月20日傍晚6時多，王桃夫婦的喬遷宴結束後，眾多客人陸續離開。此時，盧強要求王桃幫忙收拾碗筷，卻遭妻子拒絕；兩人隨即爭執。期間盧強欲出手打王桃，被旁人扯開；王桃大驚失色，遂趁機逃回舊居，躲進臥室衣櫃。

盧強及後外出尋找妻子去向，最終亦在舊居衣櫃中發現王桃。兩人立即拉扯扭打，盧強把王桃拖出屋，強行把對方頭部按進水坑，說要淹死王桃。王桃掙扎期間抄起屋旁木棍，並多次敲擊盧強頭部；盧強隨即倒地不起。王桃補打兩下後，便檢起盧強手機並離開現場。

翌日上午，王桃到警局報案稱遭家暴。警方按供詞前往王桃舊居，遂發現盧強屍體。經鑑定，盧強是被他人用棍棒打擊頭部，致嚴重顱腦損傷死亡。法院審理認為，王桃雖是為從盧強手中自保，但行為明顯超過必要限度，已構成故意傷害罪，須從重處罰。