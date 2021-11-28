野豬吃光農作物　農民夫婦獵殺8頭被判刑

內地多個省市傳出野豬氾濫成災之際，河南南陽市淅川縣一對夫婦近日因3個月內獵殺了至少8頭野豬，犯非法狩獵罪，分別被判有期徒刑1年半、緩刑2年，以及有期徒刑1年、緩刑2年。雖然兩名被告認罪認罰，卻在庭上坦言他們的莊稼遭野豬糟蹋得非常嚴重，迫不得已才獵殺野豬。上述判決引起輿論爭議，不少網民對該夫婦表示同情。

內地傳媒報道，淅川縣人民法院環資審判團隊上周三（24日）在倉房鎮下寺碼頭，公開審理該宗非法狩獵案。吳某、胡某夫婦被控在今年5月至7月間，於倉房鎮清泉村附近山林，以電網等工具狩獵野豬；當地警方今年7月28日展開行動，於他們家中搜出1頭整豬、25條豬腿、2個豬頭和4個豬蹄，共重224公斤。由於淅川縣全境為禁獵區，全年為禁獵期，電網為禁用捕獵械具，法院遂當庭宣判，除了上述判刑外，吳某、胡某還要向淅川縣人民檢察院交付非法狩獵給國家造成的損失費用共4,000元人民幣（約4,934港元）。

報道指，吳某、胡某在庭上辯稱︰「野豬給地裏莊稼糟蹋得非常嚴重，才滅了牠；麥子損失了30多畝，吃得也沒啥了，100多畝玉米也被吃得70多畝絕收。」他們表示已認識到自己的錯誤，願意認罪認罰。

內地記者發現，南陽市林業局今年7月曾發文指，該市野豬種群數量增長過快，活動範圍不斷擴大，嚴重影響當地農民日常生活，甚至出現了野豬與人爭奪生存空間的尖銳矛盾；今年以來，全市受野豬危害的鄉鎮達37個，受災農田面積達20,509畝，經濟損失達2,285萬元（約2,818萬港元），野豬氾濫成災已成為危害農業生產的重要因素。

文章提出3項建議，一是在保證野豬種群資源平衡的前提下，可針對成災區域，有計劃、分步驟地對致害野豬進行獵捕；二是將野豬獵捕處置權限下放至縣級人民政府，由縣級政府組織相關部門，對轄區內成災野豬進行獵捕；三是加大宣傳力度，增強農民自身防護意識，避免出現野豬傷人事件。