土耳其破詐騙集團　拘27人包括22台灣人

土耳其憲兵司令部等部門近日與台灣執法機關合作，在穆拉省（Mugla）破獲一個人口販運及跨國電信詐騙集團，拘捕27人。台外交部上周六（27日）說明案情，指被捕者包括22名台灣人、4名大陸人及1名馬來西亞人，台方會協助土耳其檢視證物，釐清涉案人資料。

報道指，該犯罪集團在穆拉省博德魯姆（Bodrum）市郊租下一幢有私人泳池的別墅，從事不法活動。從國營傳媒發布的照片可見，被捕者在別墅前方分兩排站，當中疑有數名女性，多名持自動步槍、身穿防彈衣的土耳其憲兵站在泳池旁警戒。當局行動中在別墅內檢獲多部手機、平板電腦、手提電腦、12萬里拉（約7.5萬港元）和1萬美元（約7.8萬港元）現金，另沒收20多本護照。

台外交部說明案情指，土耳其憲兵司令部於上周四（25日）採取行動，破獲以台灣疑犯為主的人口販運及跨國電信詐騙集團，現場搜出大量疑似用於電信詐騙的證物。台駐土耳其代表處已派員前往博德魯姆地區憲兵指揮部，了解案情及台籍疑犯遭收押的情形。由於案件已進入土耳其偵查程序，台方將在尊重當地法律的同時，確保涉案台籍疑犯受到應有的合理待遇，並掌握後續處理程序。